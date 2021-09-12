У Білорусі з підручників історії виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича

У новому підручнику з історії Білорусі для учнів 11-х класів жодного разу не згадується єдина білоруська лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич та один із підписантів "Біловезьких угод" Станіслав Шушкевич.

Джерело: Єврорадіо у Telegram

Деталі: Також зазначається, що основний суперник невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, перший прем'єр-міністр Білорусі В'ячеслав Кебіч згадується у підручнику лише в контексті того, що він "контролював засоби масової інформації та державний апарат", але все ж програв Лукашенку.

"Загалом, вся частина про сучасність за своїм змістом подібна до випусків "Панорами": усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось, і ніколи не було проблем", – йдеться у повідомленні.

Авторами підручника значаться: Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш, Соловьянов.