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В Беларуси из учебников истории исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче

Воскресенье, 12 сентября 2021, 13:53
В Беларуси из учебников истории исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче
Лукашенко на военных учениях, фото "Белта"

В новом учебнике по истории Беларуси для учеников 11-х классов ни разу не упоминается единственная белорусская лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и один из подписантов "Беловежских соглашений" Станислав Шушкевич.

Источник: Еврорадио в Telegram

Детали: Также отмечается, что основной соперник непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается в учебнике только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.

"В общем, вся часть о современности по своему содержанию подобна выпуску "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся, и никогда не было проблем", – говорится в сообщении.

Авторами учебника значатся: Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш, Соловьянов.

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Темы: БеларусьисторияЛукашенко
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