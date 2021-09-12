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Велика Британія відмовилася від запровадження паспортів вакцинації

Неділя, 12 вересня 2021, 14:03
Велика Британія відмовилася від запровадження паспортів вакцинації
theweek.co.uk

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить наступного тижня, що уряд відмовляється від планів запровадження паспортів вакцинації для входу в нічні клуби, кінотеатри та спортивні майданчики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

У вівторок прем'єр оголосить про плани спробувати зберегти контроль над Covid-19 протягом зими. Він скаже, що відмовився від запропонованої схеми обов'язкової сертифікації, яка змушувала б закладу перевіряти статус вакцинації людей.

Джонсон відмовився від планів після того, як вчені заявили, що вакцинація стане ефективною першою лінією захисту від зимової хвилі пандемії.

Компанії, які вже вимагають підтвердження вакцинації, зможуть продовжити роботи це й надалі, але новий "набір інструментів" заходів буде вводити носіння масок і віддалену роботу тільки в тому випадку, якщо показники захворюваності виростуть.

Оголошення також ознаменує початок урядової програми додаткової вакцинації, і цієї осені мільйони людей отримають третю дозу.

Міністри також готуються відмовитися від системи "світлофора" і будуть однаково ставитися до країн зеленого і жовтого списків. Червоний список залишиться.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяВелика Британія
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