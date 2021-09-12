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Великобритания отказалась от введения паспортов вакцинации

Воскресенье, 12 сентября 2021, 14:03
Великобритания отказалась от введения паспортов вакцинации
theweek.co.uk

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит на следующей неделе, что правительство отказывается от планов введения паспорта вакцинации для входа в ночные клубы, кинотеатры и спортивные площадки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Во вторник премьер объявит о планах попытаться сохранить контроль над Covid в течение зимы. Он скажет, что отказался от предложенной схемы обязательной сертификации, которая вынуждала бы заведения проверять статус вакцинации людей.

Джонсон отказался от планов после того, как ученые заявили, что вакцинация станет эффективной первой линией защиты от зимней волны пандемии.

Компании, которые уже требуют доказательства вакцинации, смогут продолжить работу, но новый "набор инструментов" мер будет вводить маски и удаленную работу только в том случае, если показатели вырастут.

Объявление также ознаменует начало правительственной программы дополнительной вакцинации, и этой осенью миллионы людей получат третью дозу.

Министры также готовятся отказаться от системы "светофора" и будут одинаково относиться к странам зеленого и желтого списков. Красный список останется.

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Темы: вакцинацияВеликобритания
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