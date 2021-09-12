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Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на $1 млрд

Неділя, 12 вересня 2021, 14:24
Лукашенко на навчаннях “Захід-2021”, фото “Белта”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" і заявив, що Білорусь планує закупівлю російського озброєння більш ніж на 1 мільярд доларів.

Джерело: Лукашенко на Обуз-Лісновському полігоні під Барановичами, БЕЛТА і "Бєларусь сегодня"

Деталі: Лукашенко розповів, що на переговорах у Кремлі він і Володимир Путін приділили багато уваги питанням оборони і безпеки, обговорювали перспективи поставок комплексів C-400 в Білорусь.

"Затягла конкретика: від будівництва об'єктів, – в тому числі космодром Східний, – закінчуючи питанням озброєнь. Ми обговорювали ці проблеми", – сказав Лукашенко.

Він зазначив, що "зараз комплексами С-300 повністю перекрито західний напрямок Білорусі, але у нас додався південний напрямок".

Лукашенко зазначив, що завершився перший етап спільних навчань "Захід-2021". З його закінченням, завершуються збори для військовослужбовців територіальних військ.

"Це один із найважливіших заходів підготовки збройних сил, який проводиться на тлі безперервної гібридної агресії з боку Заходу щодо Білорусі й Росії. Ми бачимо нові ризики і виклики на заході Союзної держави, загострення обстановки на кордонах держав – членів ОДКБ", – заявив Лукашенко.

"І нехай ніхто навіть не сумнівається, що ми – білоруси, росіяни, казахи, громадяни інших держав, що входять в ОДКБ, – готові зробити все для збереження регіональної безпеки, миру в рідній Вітчизні", – сказав він.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіязброя
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