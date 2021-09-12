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Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд

Воскресенье, 12 сентября 2021, 14:24
Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд
Лукашенко на учениях "Запад-2021", фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил российско-беларусские военные учения "Запад-2021" и заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов. 

Источник: Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, БЕЛТА и "Беларусь сегодня"

Детали: Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле он и Владимир Путин уделили много внимания вопросам обороны и безопасности, обсуждали перспективы поставок комплексов C-400 в Беларусь.

"Затянула конкретика: от строительства объектов, – в том числе космодром Восточный, – заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы", – сказал Лукашенко. 

Он отметил, что "сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси, но у нас добавилось южное направление".

Лукашенко отметил, что завершился первый этап совместных учений "Запад-2021".  С его окончанием, завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск.

"Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ", – заявил Лукашенко.

"И пусть никто даже не сомневается, что мы – белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, – готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", – сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcияоружие
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