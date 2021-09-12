Білорусь не буде розмовляти з Заходом, доки не знімуть санкції – Лукашенко

Влада Білорусі не розмовлятиме з Заходом, доки не буде знято санкції, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: Лукашенко журналістам на Обуз-Лісновському полігоні, де пройшов один із етапів навчань збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2021", "Белта"

Деталі: Говорячи, зокрема, про міграційну кризу на європейському кордоні, Лукашенко зазначив, що в цьому питанні м'яч на боці західних партнерів.

"Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не буде знято ці безмозглі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде. На коліна ми не станемо", – заявив він.

Лукашенко сказав, що західні санкції недієві, тому в Білорусі не переймаються за нові можливі обмеження.

"Хочете допомоги – поводьтеся гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми. У нас є все для того, щоб захистити нашу країну від будь-яких зазіхань", – заявив Лукашенко.