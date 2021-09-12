Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не снимут санкции – Лукашенко

Власти Беларуси не будут разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Лукашенко журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", "Белта"

Детали: Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.

"Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", – заявил он.

Лукашенко сказал, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

"Хотите помощи – ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств", – заявил Лукашенко.