Марш KharkivPride пройшов майже без ексцесів 

Марш за права людини KharkivPride пройшов у неділю в Харкові й закінчився без пригод, хоча на початку маршу стався невеликий інцидент.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" і сторінка KharkivPride у Facebook

Деталі: Одна з організаторів ходи Анна Шаригіна сказала учасникам заходу: "У нас кінцева точка збору – Будинок проектів, оскільки в Україні права людини ще в проекті. Але ми впевнені, що вони вже в порядку. І ми будемо стежити за цим, будемо працювати на демократію і права людини в Україні".

За її словами, вимоги KharkivPride – належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті, рівний доступ до державних інститутів та інклюзивна освіта без булінгу.

Територія, де формувалася колона, була оточена правоохоронцями. Вони за допомогою ручного металошукача перевіряли, чи немає у охочих приєднатися до ходи заборонених предметів.

Колона пройшла від ст. метро "Держпром" проспектом Науки до будинку проектів біля ст.метро"Ботанічний сад". По обидва боки від колони йшли правоохоронці і їхали поліцейські автобуси, не дозволяючи стороннім наблизитися до учасників ходи.

На початку маршу стався невеликий інцидент, коли агресивно налаштований чоловік почав вигукувати гомофобні гасла і спробував вирвати райдужний прапор. Але правоохоронці відтіснили його від колони.

За оцінками організаторів, у марші взяли участь до 3 тисяч осіб.

"Хода почалась о 12:00 і тривала аж до 14:00. Це був другий та наразі найдовший марш ХарківПрайд харківськими вулицями", – зазначають вони.

Учасники ходи скандували "Українська нація, геть дискримінацію!", "Нумо, Харків, права замість парків!", "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Всі різні, всі рівні!", "Треба вакцинацію від дискримінації!" та інші гасла.

Всередині колони їхала машина, з якої звучала музика. Чимало учасників пританцьовували.

Рух громадського транспорту на час маршу було перекрито.