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Марш KharkivPride прошел почти без эксцессов

Воскресенье, 12 сентября 2021, 15:49
Марш KharkivPride прошел почти без эксцессов
KharkivPride, фото организаторов марша

Марш за права человека KharkivPride прошел в воскресенье в Харькове и закончился без происшествий, хотя в начале марша случился небольшой инцидент.

Источник: "Интерфакс-Украина" и страница KharkivPride в Facebook

Детали: Одна из организаторов шествия Анна Шарыгина сказала участникам:  "У нас конечная точка сборки – Дом проектов, поскольку в Украине права человека еще в проекте. Но мы уверены, что они уже в повестке. И мы будем следить за этим, будем работать на демократию и права человека в Украине".

По ее словам, требования KharkivPride – надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, равный доступ к государственным институтам и инклюзивное образование без буллинга.

Территория, где формировалась колонна, было окружена правоохранителями. Они с помощью ручного металлоискателя проверяли, нет ли у желающих присоединиться к шествию запрещенных предметов.

Колонна прошла от ст. метро "Госпром" по проспекту Науки до Дома проектов возле ст.метро "Ботанический сад". По обеим сторонам от колонны шли правоохранители и ехали полицейские автобусы, не позволяя посторонним приблизиться к участникам шествия. 

В начале марша произошел небольшой инцидент, когда агрессивно настроенный мужчина начал выкрикивать гомофобные лозунги и попытался вырвать радужный флаг. Но правоохранители оттеснили его от колонны.

По оценкам организаторов, в марше приняли участие до 3 тысяч человек.

"Шествие началось в 12:00 и длилось до 14:00. Это был второй и пока самый длительный марш ХарьковПрайд по харьковским улицам", – отмечают они.

Участники шествия скандировали "Українська нація, геть дискримінацію!", "Нумо, Харків, права замість парків!", "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Всі різні, всі рівні!", "Треба вакцинацію від дискримінації!" и прочие лозунги.

Внутри колонны ехала машина, из которой звучала музыка. Многие участники пританцовывали.

Движение общественного транспорта на время марша было перекрыто.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковакцииправа человека
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