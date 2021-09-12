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В Україні буде тепло, але місцями дощитиме

Неділя, 12 вересня 2021, 16:20
В Україні буде тепло, але місцями дощитиме
фото Ельдара Сарахмана, УП

Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода, місцями туман, дощі та грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 13 вересня, в Україні без опадів, лише вдень у західних та більшості північних областей місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці на заході країни місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі Чорного моря до 17°; вдень 22-27°, у південних областях до 29°; у Карпатах вдень 13-18°, вночі 5-10°.

 

У Києві в понеділок без опадів, у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

У вівторок, 14 вересня, вночі у західних і північних областях, вдень у Карпатському регіоні та в Одеській області місцями невеликі дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура 14 вересня вночі 9-14°, на півдні до 17°, вдень у західних і північних областях 19-24°, на решті території 23-28°. 15 вересня у західних і північних областях вночі 6-11°, удень 16-21°; на решті території вночі 9-14°, удень 20-25°.

У Києві у вівторок мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14 вересня 12-14°, вдень 21-23°; 15 вересня вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Вранці 12 вересня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 18-22°, у Дніпрі поблизу Києва – 18°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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