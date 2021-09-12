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В Украине будет тепло, но местами дождливо

Воскресенье, 12 сентября 2021, 16:20
В Украине будет тепло, но местами дождливо
фото Эльдара Сарахмана, УП

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода, местами туман, дожди и грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник, 13 сентября, в Украине без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на западе страны местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17°; днем 22-27°, в южных областях до 29°; в Карпатах днем 13-18°, ночью 5-10°.

 

В Киеве в понедельник без осадков, во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

Во вторник, 14 сентября, ночью в западных и северных областях, днём в Карпатском регионе и в Одесской области местами небольшие дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура 14 сентября ночью 9-14°, на юге до 17°, днём в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°. 15 сентября в западных и северных областях ночью 6-11°, днём 16-21°; на остальной территории ночью 9-14°, днём 20-25°.

 

В Киеве во вторник переменная облачность. Без осадков, только ночью местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14 сентября 12-14°, днем 21-23°; 15 сентября ночью 8-10°, днем 18-20°.

Утром 12 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 18-22°, в Днепре вблизи Киева – 18°.

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Темы: погода
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