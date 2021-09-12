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У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні

Неділя, 12 вересня 2021, 16:46
У Києві п'яний водій влетів у патрульне авто, поліцейські в лікарні
фото: патрульна поліція Києва

У Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульної поліції, поліцейських травмовано.

Джерело: патрульна поліція Києва

Дослівно: "Подія сталася близько 4-ї ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, ушпиталили медики.

Автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Результат освідування приладом Драгер позитивний — 2,67 проміле, що більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень".

Деталі: Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

 

Для надання подальшої кваліфікації діям водія Audi на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Українська правда
Теми: КиївполіціяДТП
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