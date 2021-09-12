В Киеве пьяный водитель влетел в патрульное авто, полицейские в больнице

В Киеве нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции, полицейские травмированы.

Источник: патрульная полиция Киева

Дословно: "Происшествие случилось около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики.

Автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер положительный – 2,67 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень".

Детали: Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Для дальнейшей квалификации действий водителя Audi на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.