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Мер Парижу оголосила про участь у президентських виборах

Неділя, 12 вересня 2021, 17:34

Мер Парижу Анн Ідальго оголосила про плани взяти участь у президентських виборах  2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro, про це  Ідальго заявила в ході виступу в місті Руан, мером якого є її родич та однопартієць Ніколя Майєр-Росіньоль. 

"У ці непрості часи, щоб вселити надію в наше життя, я вирішила стати кандидатом на пост президента Франції", - заявила Ідальго. 

"Ми повинні заново винайти нашу французьку модель, ослаблену цими численними кризами ", - заявила вона, додавши, що хоче відновити "повагу до країни та її єдність". Ідальго також зазначила, що хоче "запропонувати майбутнє всім нашим дітям " та "побудувати більш справедливу Францію".

"П’ятирічний термін (Еммануеля Макрона), який підходить до кінця, мав об’єднати французів, проте він розділив їх, як ніколи раніше. Він мав вирішувати соціальні проблеми, проте він поглибив їх. Він мусив захищати нашу планету, проте він відвернувся від екології ", - описала новий кандидат роботу чинного президента. 

Анн Ідальго є представницею Соціалістичної партії. В 2014 році вона стала першою жінкою, що стала мером французької столиці. 

Соціологічні опитування дають їй підтримку на рівні 7-9%. Натомість фаворитами на президентських виборах вважаються чинний президент Еммануель Макрон та  лідер ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Також про намір брати участь в майбутніх виборах вже оголосив колишній міністр економіки Франції Арно Монтебур. Як зазначає видання, у виборах також можуть приняти участь голова регіональної ради О-де-Франс Ксав'є Бертран, керівник столичного регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, а також колишній головний парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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