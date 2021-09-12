Мэр Парижа объявила об участии в президентских выборах

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о планах принять участие в президентских выборах 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом Идальго заявила в ходе выступления в городе Руан, мэром которого является ее родственник и однопартиец Николя Майер-Росиньоль.

"В эти непростые времена, чтобы вселить надежду в нашу жизнь, я решила стать кандидатом на пост президента Франции", - заявила Идальго.

"Мы должны заново изобрести нашу французскую модель, ослабленную этими многочисленными кризисами", - заявила она, добавив, что хочет восстановить "уважение к стране и ее единство". Идальго также отметила, что хочет "предложить будущее всем нашим детям" и "построить более справедливую Францию".

"Пятилетний срок (Эмманюэля Макрона), который подходит к концу, должен был объединить французов, однако он разделил их, как никогда раньше. Он должен был решать социальные проблемы, однако он углубил их. Он должен защищать нашу планету, однако он отвернулся от экологии ", - описала новый кандидат работу действующего президента.

Анн Идальго является представительницей Социалистической партии. В 2014 году она стала первой женщиной, ставшей мэром французской столицы.

Социологические опросы дают ей поддержку на уровне 7-9%. Фаворитами на президентских выборах считаются действующий президент Эмманюэль Макрона и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Также о намерении участвовать в предстоящих выборах уже объявил бывший министр экономики Франции Арно Монтебур. Как отмечает издание, в выборах также могут приять участие председатель регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран, руководитель столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, а также бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.