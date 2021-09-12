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На Київщині вантажівка зіткнулася з локомотивом

Неділя, 12 вересня 2021, 18:57
фото поліції

У Фастівському районі Київської області на залізничному переїзді вантажівка зіткнулася з локомотивом.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Сьогодні, близько 14 години на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка трапилась ДТП.

Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак".

Деталі: За попередньою версією, ДТП сталася через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

На місці події працює слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Українська правда
Теми: залізницяДТПКиївська область
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