Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом

Воскресенье, 12 сентября 2021, 18:57
На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом
фото полиции

В Фастовском районе Киевской области на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с локомотивом.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сегодня, около 14 часов на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка произошло ДТП.

Грузовик "DAF" направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак".

Детали: По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: железная дорогаДТПКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
железная дорога
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
В оккупированной Ясиноватой прозвучали взрывы на железной дороге
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: