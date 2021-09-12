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На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом

Воскресенье, 12 сентября 2021, 18:57
фото полиции

В Фастовском районе Киевской области на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с локомотивом.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сегодня, около 14 часов на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка произошло ДТП.

Грузовик "DAF" направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак".

Детали: По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

Украинская правда
Темы: железная дорогаДТПКиевская область
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