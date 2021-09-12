На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом
Воскресенье, 12 сентября 2021, 18:57
В Фастовском районе Киевской области на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с локомотивом.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "Сегодня, около 14 часов на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка произошло ДТП.
Грузовик "DAF" направлялся из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак".
Детали: По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.
Украинская правда