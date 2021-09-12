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Папа Франциск у Будапешті закликав допомагати біженцям

Неділя, 12 вересня 2021, 19:45

Під час меси у столиці Угорщини папа Франциск зробив декілька заяв, що сприймаються як заклик допомагати біженцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC та Радіо Ватикану.

Наприкінці меси папа Франциск закликав угорців міцно залишатися у своїх релігійних коренях. "Однак це не повинно бути оборонною позицією, яка ізолює їх від решти світу та від потреб інших людей",- додав він.

"Хрест, посаджений у землю, не лише запрошує нас добре вкорінитися, він також піднімає і простягає руки до всіх… Хрест закликає нас зберігати своє коріння міцним, але без захисту ... Я хочу, щоб ви були такими: заземленими та відкритими, вкоріненими та уважними", - сказав Франциск.

Ця заява стала своєрідною відповіддю угорському прем’єру Віктору Орбану, з яким папа Франциск також мав зустріч. Під час цієї зустрічі Орбан подарував понтифіку факсиміле листа угорського короля XIII століття Бели IV до папи Інокентія IV з проханням допомогти у боротьбі з татарською навалою.

"Я попросив Папу Франциска не допустити загибелі християнської Угорщини", - пізніше прокоментував Орбан свою розмову із Франциском.

Також під час меси у Будапешті папа Франциск  закликав проявляти пильність до проявів зростання антисемітизму, заявивши це "запобіжник, який не повинен згоріти".

Нагадаємо, папа Римський Франциск прибув до Угорщини з дуже коротким візитом – його перебування у Будапешті тривало лише 7 годин. Таку коротку програму візиту пов’язують із розбіжностями з націоналістичним та антиімігрантським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Теми: релігіябіженці
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