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Папа Франциск в Будапеште призвал помогать беженцам

Воскресенье, 12 сентября 2021, 19:45
Папа Франциск в Будапеште призвал помогать беженцам

Во время мессы в столице Венгрии папа Франциск сделал несколько заявлений, которые воспринимаются как призыв помогать беженцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и Радио Ватикана.

В конце мессы папа Франциск призвал венгров прочно оставаться в своих религиозных корнях. "Однако это не должно быть оборонительной позицией, которая изолирует их от остального мира и от потребностей других людей", - добавил он.

"Крест, посаженный в землю, не только призывает нас хорошо укорениться, он также поднимает и протягивает руки ко всем ... Крест призывает нас хранить свои корни крепким, но без защиты ... Я хочу, чтобы вы были такими: заземленными и открытыми, укоренившимися и внимательными", - сказал Франциск.

Это заявление стало своеобразным ответом венгерском премьеру Виктору Орбану, с которым папа Франциск также встретился перед мессой. Во время этой встречи Орбан подарил понтифику факсимиле письма венгерского короля XIII века Белы IV к папе Иннокентию IV с просьбой помочь в борьбе с татарским нашествием.

"Я попросил Папу Франциска не допустить гибели христианской Венгрии", - позже прокомментировал Орбан свой разговор с Франциском.

Также во время мессы в Будапеште папа Франциск призвал проявлять бдительность к проявлениям роста антисемитизма, заявив это "предохранитель, который не должен сгореть".

Напомним, папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с очень коротким визитом - его пребывание в Будапеште длилось всего 7 часов. Такую короткую программу визита связывают с разногласиями с националистическим и антиимигрантським премьер-министром Виктором Орбаном.

Темы: религиябеженцы
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