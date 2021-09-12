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П'яна ДТП в Києві: зіткнулися 8 авто, 5 госпіталізованих

Неділя, 12 вересня 2021, 21:09
П'яна ДТП в Києві: зіткнулися 8 авто, 5 госпіталізованих
фото поліції

Внаслідок ДТП за участю восьми автомобілів у Голосіївському районі госпіталізовано п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина.

Джерело: поліція Києва, dtp.kiev.ua

 

Деталі: У неділю на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю декількох автомобілів на Столичному шосе.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку міста Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем "Кіа". Після чого вказані транспортні засоби виїхали у зустрічному напрямку. У результаті ці два авто зіткнулися з автомобілями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами".

Внаслідок автопригоди п’ятьох потерпілих, серед яких 11-річна дитина, госпіталізовано до лікарні.

 

Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія автомобіля "Хонда Акорд" на приладі "Драгер, який показав 1,7 проміле алкоголю (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле – ред.).

 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Як пише dtp.kiev.ua, зі слів очевидців, зіткнення було таким потужним, що в одного з автомобілів вирвало двигун, пасажири з салонів автомобілів вилетіли на узбіччя в кювет. Бійці ДСНС деблокували постраждалих і передали в руки медиків.

Оновлено: У червні 2023 року 38-річного водія було засуджено за вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого правопорушення та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років, повідомила прокуратура.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв
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