Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 госпитализированных

Воскресенье, 12 сентября 2021, 21:09
фото полиции

В результате ДТП с участием восьми автомобилей в Голосеевском районе госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

Источник: полиция Киева, dtp.kiev.ua

 

Детали: В воскресенье по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на Столичном шоссе.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксвагенами".

Вследствие ДТП пятеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализированы в больницу.

 

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля "Хонда Аккорд" на приборе "Драгер", который показал 1,7 промилле алкоголя (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле – ред.).

 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Как пишет dtp.kiev.ua, со слов очевидцев, столкновение было таким мощным, что у одного из автомобилей вырвало двигатель, пассажиры из салонов автомобилей вылетели на обочину в кювет. Бойцы ГСЧС деблокировали пострадавших и передали в руки медиков.

Украинская правда
Темы: ДТПКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

В 12 регионах превышен уровень заболеваемости COVID, в 4-х – динамика госпитализаций

Зеленский в США рассказал, почему считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном

Главные новости воскресенья и ночи: смерть судьи, угроза энергетической безопасности Европы

Талибы вводят новые правила в афганских вузах

Зеленский рассказал о получасовом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Все новости...
ДТП
На Киевщине грузовик столкнулся с локомотивом
В Киеве пьяный водитель влетел в патрульное авто, полицейские в больнице
На Львовщине отец насмерть переехал своего двухлетнего ребенка
Последние новости
12:32
Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей – Всемирный банк 
12:31
Летние выходные закончились, впереди похолодание - синоптик
12:24
Более 600 тысяч украинцев уже получили COVID-сертификаты в "Дии" – Федоров
12:12
СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине
12:05
фото, видеоВ Турции перевернулся автобус с украинцами, водитель погиб
11:49
Курс валют на 13 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:46
Путин распорядился дать больше денег военным и силовикам
11:34
Зеленский создал Совет по молодежным вопросам
11:33
Литва ввела жесткие ограничения для людей без ковидного паспорта
11:27
фотоНа Донбассе убили разведчика из Запорожья
Все новости...