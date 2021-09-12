Пьяное ДТП в Киеве: столкнулись 8 авто, 5 госпитализированных

В результате ДТП с участием восьми автомобилей в Голосеевском районе госпитализированы пять пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

Источник: полиция Киева, dtp.kiev.ua

Детали: В воскресенье по спецлинии 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей на Столичном шоссе.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксвагенами".

Вследствие ДТП пятеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализированы в больницу.

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля "Хонда Аккорд" на приборе "Драгер", который показал 1,7 промилле алкоголя (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле – ред.).

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Как пишет dtp.kiev.ua, со слов очевидцев, столкновение было таким мощным, что у одного из автомобилей вырвало двигатель, пассажиры из салонов автомобилей вылетели на обочину в кювет. Бойцы ГСЧС деблокировали пострадавших и передали в руки медиков.