Білий дім попереджає про загрози енергетичній безпеці Європи вже взимку

Білий дім стурбований через загрози енергетичній безпеці Європи вже цієї зими через газову залежність від Росії в енергопостачанні.

Джерело: американське видання Financial Times, пише "Голос Америки"

Пряма мова головного радника президента США з енергетичної безпеки Еймоса Гокстейна: "Якщо зима буде справді холодною, до січня-лютого у вас можуть закінчитися запаси газу. І це те, що мене турбує".

Деталі: Росія "недопоставляє газ, порівняно зі своїми традиційними поставками", що призвело до найвищих в історії цін, йдеться у статті.

За словами Гокстейна, мова вже не йде про геополітику.

"На кону – життя людей", – сказав він журналістам FT.

Британський експерт Тімоті Еш, реагуючи на статтю FT, написав у Твітері: "Думаю, що "Північний потік -2" та Білорусь мають на меті вичавити Україну – і Німеччина є в цьому співучасником".

Що передувало: У Москві відкидають звинувачення у причетності до високих цін на газ у Європі. Минулого тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що до зростання цін призвели рішення "розумних всезнайок" у Єврокомісії, які наполягали на ринковому ціноутворенні.

11 вересня посольство Росії у Британії заявило, що "Північний потік-2" запрацює ще до кінця цього року.