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Белый дом предупреждает об угрозах энергетической безопасности Европы уже зимой

Воскресенье, 12 сентября 2021, 21:36

Белый дом обеспокоен угрозами энергетической безопасности Европы уже этой зимой из-за газовой зависимости от России в энергоснабжении.

Источник: американское издание Financial Times, пишет "Голос Америки"

Прямая речь главного советника президента США по энергетической безопасности Эймоса Гокстейна: "Если зима будет действительно холодной, к январю-февралю у вас могут закончиться запасы газа. И это то, что меня беспокоит".

Детали: Россия "недопоставляет газ по сравнению со своими традиционными поставками", что привело к самым высоким в истории ценам, говорится в статье.

По словам Гокстейна, речь уже не идет о геополитике.

"На кону – жизни людей", – сказал он журналистам FT.

Британский эксперт Тимоти Эш, реагируя на статью FT, написал в Твиттере: "Думаю, что "Северный поток-2" и Беларусь имеют целью выжать Украину – и Германия является в этом соучастником".

Что предшествовало: В Москве отвергают обвинения в причастности к высоким ценам на газ в Европе. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что к росту цен привели решения "умных всезнаек" в Еврокомиссии, которые настаивали на рыночном ценообразовании.

11 сентября посольство России в Великобритании заявило, что "Северный поток-2" заработает еще до конца этого года.

Темы: СШАгазЕвропаРосcия
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