У Сімферополі відкрили пам'ятник організатору "червоного терору" Дзержинському
В окупованому Сімферополі відкрили пам'ятник засновнику органів державної безпеки, організатору "червоного терору" Феліксу Дзержинському.
Джерело: РИА Новости Крым із посиланням на пресслужбу "Управління ФСБ Росії по Криму"
Деталі: Церемонію відкриття приурочили до річниці від дня народження засновника і голови Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВНК).
Дослівно УФСБ: ""Залізний Фелікс" боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів. Завдяки його участі були відновлені дві тисячі мостів, відремонтовані майже три тисячі паровозів і більше десяти тисяч кілометрів залізничної колії".
Деталі: Також у пресслужбі нагадали про участь Дзержинського в організації дитячих будинків та трудових комун.
Відзначається, що церемонію відвідали ветерани органів держбезпеки і учні-кадети.
Довідка: Фелікс Дзержинський (1877-1926) — радянський політичний та державний діяч. Засновник і голова ВНК, один з організаторів "червоного терору" в Радянській Росії. Вів активну підготовку жовтневого перевороту, організовував загони Червоної гвардії в Москві.
Керував боротьбою з повстанським рухом в Україні.
Червоний терор — насильницькі заходи, що здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, які були оголошені "класовими ворогами", включно з робітниками та селянами, та звинувачувалися в "контрреволюційній діяльності".