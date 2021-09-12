У Сімферополі відкрили пам'ятник організатору "червоного терору" Дзержинському

В окупованому Сімферополі відкрили пам'ятник засновнику органів державної безпеки, організатору "червоного терору" Феліксу Дзержинському.

Джерело: РИА Новости Крым із посиланням на пресслужбу "Управління ФСБ Росії по Криму"

Деталі: Церемонію відкриття приурочили до річниці від дня народження засновника і голови Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВНК).

Дослівно УФСБ: ""Залізний Фелікс" боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів. Завдяки його участі були відновлені дві тисячі мостів, відремонтовані майже три тисячі паровозів і більше десяти тисяч кілометрів залізничної колії".

Деталі: Також у пресслужбі нагадали про участь Дзержинського в організації дитячих будинків та трудових комун.

Відзначається, що церемонію відвідали ветерани органів держбезпеки і учні-кадети.

Довідка: Фелікс Дзержинський (1877-1926) — радянський політичний та державний діяч. Засновник і голова ВНК, один з організаторів "червоного терору" в Радянській Росії. Вів активну підготовку жовтневого перевороту, організовував загони Червоної гвардії в Москві.

Керував боротьбою з повстанським рухом в Україні.

Червоний терор — насильницькі заходи, що здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, які були оголошені "класовими ворогами", включно з робітниками та селянами, та звинувачувалися в "контрреволюційній діяльності".