Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сімферополі відкрили пам'ятник організатору "червоного терору" Дзержинському

Неділя, 12 вересня 2021, 22:21
У Сімферополі відкрили пам'ятник організатору червоного терору Дзержинському
Фото: пресслужба "управління ФСБ по Криму і Севастополю"

В окупованому Сімферополі відкрили пам'ятник засновнику органів державної безпеки, організатору "червоного терору" Феліксу Дзержинському.

Джерело: РИА Новости Крым із посиланням на пресслужбу "Управління ФСБ Росії по Криму"

Деталі: Церемонію відкриття приурочили до річниці від дня народження засновника і голови Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВНК).

Дослівно УФСБ: ""Залізний Фелікс" боровся не тільки з контрреволюцією, але й піднімав країну з розрухи і злиднів. Завдяки його участі були відновлені дві тисячі мостів, відремонтовані майже три тисячі паровозів і більше десяти тисяч кілометрів залізничної колії".

Деталі: Також у пресслужбі нагадали про участь Дзержинського в організації дитячих будинків та трудових комун.

Відзначається, що церемонію відвідали ветерани органів держбезпеки і учні-кадети.

Довідка: Фелікс Дзержинський (1877-1926) — радянський політичний та державний діяч. Засновник і голова ВНК, один з організаторів "червоного терору" в Радянській Росії. Вів активну підготовку жовтневого перевороту, організовував загони Червоної гвардії в Москві.

Керував боротьбою з повстанським рухом в Україні.

Червоний терор — насильницькі заходи, що здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, які були оголошені "класовими ворогами", включно з робітниками та селянами, та звинувачувалися в "контрреволюційній діяльності".

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкомунізм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: