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В Симферополе открыли памятник организатору "красного террора" Дзержинскому

Воскресенье, 12 сентября 2021, 22:21
В Симферополе открыли памятник организатору красного террора Дзержинскому
Фото: пресс-служба "управления ФСБ по Крыму и Севастополю"

В оккупированном Симферополе открыли памятник основателю органов государственной безопасности, организатору "красного террора" Феликсу Дзержинскому.

Источник: РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу "Управления ФСБ России по Крыму"

Детали: Церемонию открытия приурочили к годовщине со дня рождения основателя и главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Дословно УФСБ: ""Железный Феликс" боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты. Благодаря его участию были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути".

Детали: Также в пресс-службе напомнили об участии Дзержинского в организации детских домов и трудовых коммун.

Отмечается, что церемонию посетили ветераны органов госбезопасности и учащиеся-кадеты.

Справка: Феликс Дзержинский (1877-1926) – советский политический и государственный деятель. Основатель и председатель ВЧК, один из организаторов "красного террора" в Советской России. Вел активную подготовку октябрьского переворота, организовывал отряды Красной гвардии в Москве.

Руководил борьбой с повстанческим движением в Украине.

Красный террор – насильственные меры, осуществлявшиеся большевиками против широких социальных групп, которые были объявлены "классовыми врагами", включая рабочих и крестьян, и обвинялись в "контрреволюционной деятельности".

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Темы: Крымкоммунизм
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