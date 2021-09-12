У Росії впав пасажирський літак, четверо загиблих

Внаслідок аварії літака L-410 під Іркутськом (РФ) 4 людей загинули і 12 постраждали.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру

Дослівно прокуратура: "Два члени екіпажу і два пасажири загинули. 12-ти пасажирам надається допомога, одна з них – у важкому стані".

Деталі: Літак L-410, на борту якого перебувало 16 осіб, впав у неділю біля райцентру Казачинське в Іркутській області в ході повторного заходу на посадку.

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи вважають, що інцидент стався через відмову техніки. Також називалася версія помилки пілотування.

Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації транспорту.