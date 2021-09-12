Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії впав пасажирський літак, четверо загиблих

Неділя, 12 вересня 2021, 23:17
ілюстративне фото, samoleting.ru

Внаслідок аварії літака L-410 під Іркутськом (РФ) 4 людей загинули і 12 постраждали.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру

Дослівно прокуратура: "Два члени екіпажу і два пасажири загинули. 12-ти пасажирам надається допомога, одна з них – у важкому стані".

Деталі: Літак L-410, на борту якого перебувало 16 осіб, впав у неділю біля райцентру Казачинське в Іркутській області в ході повторного заходу на посадку.

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи вважають, що інцидент стався через відмову техніки. Також називалася версія помилки пілотування.

Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації транспорту.

Теми: Росіяавіа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін ухвалив зміни до "карантинної" постанови – джерело

Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

"Євросолідарність" висунула в нардепи ексв'язня Кремля Романа Сущенка

фотоЗ палаткою у Крим: ФСБ повідомила про затримання українця

Зеленський кличе до себе послів G7 і голову Ради суддів, яка влаштувала демарш

Усі новини...
Росія
Білий дім попереджає про загрози енергетичній безпеці Європи вже взимку
Лукашенко заявив, що Білорусь закупить у Росії зброї більш ніж на $1 млрд
Україна повинна залишитись транзитером газу після 2024 року – Меркель
Останні новини
20:15
Ринок землі: уже уклали 15,5 тисяч угод
19:45
Чехія не відмовиться від переходу на зимовий і літній час
19:42
ОГХК отримала пів мільярда прибутку від основної діяльності
19:40
Данілов про російську мережу Mere в Україні: Дали команду перевірити – нічого немає
19:23
Кабмін ухвалив зміни до "карантинної" постанови – джерело
18:59
ТСК заслухала двох офіцерів розвідки про справу "вагнерівців". Чекають Бурбу
18:45
У Німеччині підтвердили отримання документів для сертифікації "Північного потоку-2"
18:39
Зелена економіка та віртуальні активи: НБУ представив політику на 2022 рік
18:31
мапаСиноптики дали прогноз на тиждень: на вихідні задощить
18:26
Епідсезон грипу буде таким, як торік. Очікується три штами – МОЗ
Усі новини...