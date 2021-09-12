В России упал пассажирский самолет, четверо погибших

Вследствие крушения самолета L-410 под Иркутском (РФ) 4 человека погибли и 12 пострадали.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру

Дословно прокуратура: "Два члена экипажа и два пассажира погибли. 12-ти пассажирам оказывается помощь, одна из них – в тяжелом состоянии".

Детали: Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в воскресенье около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Также называлась версия ошибки пилотирования.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.