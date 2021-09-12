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Лідер "Аль-Каїди" з'явився на відео після чуток про його смерть

Неділя, 12 вересня 2021, 23:39
Лідер Аль-Каїди з'явився на відео після чуток про його смерть

Лідер "Аль-Каїди" Айман аль-Завахірі з'явився на відео, присвяченому 20-й річниці терактів 11 вересня, через місяці після появи чуток про його смерть.

Джерело: AP з посиланням на SITE Intelligence Group, яка стежить за веб-сайтами джихадистів

Деталі: За даними SITE, відео було випущено в суботу. У ньому аль-Завахірі сказав, що "Єрусалим ніколи не буде єврейським", і високо оцінив атаки "Аль-Каїди", в тому числі напад на російські війська в Сирії в січні цього року.

Аль-Завахірі також згадав про виведення американських збройних сил з Афганістану після 20 років війни.

При цьому він не згадав про захоплення талібами Афганістану і столиці Кабула минулого місяця, повідомляє видання.

З кінця 2020 року поширилися чутки про те, що аль-Завахірі помер від хвороби. З того часу ніяких відео або доказів його життя не з'являлося.

"Він все ще може бути мертвий, хоча, якби це було так, це сталося б у якийсь момент в січні 2021 року або пізніше", - написала у Твіттері Ріта Кац, директорка SITE.

Аль-Завахірі став лідером "Аль-Каїди" після вбивства Усами бен Ладена військовими США в Пакистані в 2011 році.

Теми: тероризм
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