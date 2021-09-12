Лидер "Аль-Каиды" появился на видео после слухов о его смерти

Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири появился на видео, посвященном 20-й годовщине терактов 11 сентября, спустя месяцы после появления слухов о его смерти.

Источник: AP со ссылкой на SITE Intelligence Group, которая следит за веб-сайтами джихадистов

Детали: По данным SITE, видео было выпущено в субботу. В нем аль-Завахири сказал, что "Иерусалим никогда не будет еврейским", и высоко оценил атаки "Аль-Каиды", в том числе нападение на российские войска в Сирии в январе этого года.

Аль-Завахири также упомянул о выводе американских вооруженных сил из Афганистана после 20 лет войны.

При этом он не упомянул о захвате талибами Афганистана и столицы Кабула в прошлом месяце, сообщает издание.

С конца 2020 года распространились слухи о том, что аль-Завахири умер от болезни. С тех пор никаких видео или доказательств его жизни не появлялось.

"Он все еще может быть мертв, хотя, если бы это было так, это было бы в какой-то момент в январе 2021 года или позже", - написала в Твиттере Рита Кац, директор SITE.

Аль-Завахири стал лидером "Аль-Каиды" после убийства Усамы бен Ладена военными США в Пакистане в 2011 году.