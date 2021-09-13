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Росія лідирує у світі за добовою смертністю від коронавірусу

Понеділок, 13 вересня 2021, 06:26
Фото: МОЗ

За добу 11 вересня у світі діагностували понад 373 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, а найвища добова смертність від COVID-19 – у Росії.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 35 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 31 тисячу, а у Британії – понад 59 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Філіппіни і Туреччина.

Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

За кількістю смертей за добу від коронавірусу у світі лідирують Росія, Мексика та Іран.

 

У світі померли за добу 5 910 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 202 037 081 особа. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 643 664 смерті від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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