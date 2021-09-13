Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса
За сутки 11 сентября в мире диагностировали более 373 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, а самая высокая суточная смертность от COVID-19 – в России.
Источник: Данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 35 000 новых заражений, в Индии – более 31 000, а в Великобритании – более 59 000 случаев.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Филиппины и Турция.
Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.
По количеству смертей в сутки от коронавируса в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.
В мире умерли за сутки 5 910 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 202 037 081 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 643 664 смерти от COVID-19.