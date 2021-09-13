Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса

Понедельник, 13 сентября 2021, 06:26
Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса
Фото: МЗ

За сутки 11 сентября в мире диагностировали более 373 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, а самая высокая суточная смертность от COVID-19 – в России.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 35 000 новых заражений, в Индии – более 31 000, а в Великобритании – более 59 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Филиппины и Турция.

Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.

По количеству смертей в сутки от коронавируса в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.

 

В мире умерли за сутки 5 910 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 202 037 081 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 643 664 смерти от COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: