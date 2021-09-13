Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия лидирует в мире по суточной смертности от коронавируса

Понедельник, 13 сентября 2021, 06:26
Фото: МЗ

За сутки 11 сентября в мире диагностировали более 373 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, а самая высокая суточная смертность от COVID-19 – в России.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 35 000 новых заражений, в Индии – более 31 000, а в Великобритании – более 59 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Филиппины и Турция.

Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.

По количеству смертей в сутки от коронавируса в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.

 

В мире умерли за сутки 5 910 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 202 037 081 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 643 664 смерти от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Силовики синхронно взялись за Лероса после слитого видео об имитации нападения на нардепа

Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила

Одиозный помощник начальника полиции Киева увольняется – СМИ

Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против COVID-19. Опрос

"Евросолидарность" выдвинула в нардепы экс-узника Кремля Романа Сущенко

фото"Шел отдыхать": ФСБ сообщила о задержании украинца на границе с Крымом

Все новости...
коронавирус
Почти у 1,5 тысяч израильтян по возвращении из Украины обнаружили COVID
В 4 областях динамика госпитализаций превысила норму "зеленой зоны"
На выходные вакцинация идет на спад: в субботу привили 74 444 украинцев
Последние новости
01:11
Во время боев с движением сопротивления талибы убили по меньшей мере 20 мирных жителей – ВВС
00:28
Закарпатье переходит в "желтую" зону: как будут работать учебные заведения
23:19
В Киеве проведут Акция памяти Георгия Гонгадзе
22:33
Новости экономики: убытки УЗ, газовое ралли, тариф на электроэнергию
22:21
Силовики синхронно взялись за Лероса после слитого видео об имитации нападения на нардепа
21:54
Дело на 350 млн долларов: Верховный суд назначил дату рассмотрения иска Суркисов к Приватбанку
21:53
"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления
21:15
Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила
20:55
Новости 13 сентября: блокировка судебной реформы, слив персональных данных украинцев
20:15
Рынок земли: уже заключили 15,5 тысяч сделок
Все новости...