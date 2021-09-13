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У неділю в Україні зареєстрували 1 205 хворих на COVID

Понеділок, 13 вересня 2021, 08:22
Динаміка поширення COVID в Україні, УП

За добу 12 вересня в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від ускладнень, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 833 особи, одужали 758 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цю неділю зареєстровано у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Серед нових хворих 149 дітей і 23 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 10 668 осіб, методом ІФА – 1 659 осіб, експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 317 824 осіб, із них одужали 2 221 868 осіб, померли 54 360 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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