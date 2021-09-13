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В воскресенье в Украине зарегистрировали 1 205 больных COVID

Понедельник, 13 сентября 2021, 08:22
В воскресенье в Украине зарегистрировали 1 205 больных COVID
Динамика распространения COVID в Украине, УП

За сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 18 летальных случаев от осложнений, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 833 человека, выздоровели 758 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в это воскресенье зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Среди новых больных 149 детей и 23 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 668 человек, методом ИФА – 1 659 человек, экспресс-тестами – 9 147 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 317 824 человек, из них выздоровели 2 221 868 человек, умерли 54 360 человек. 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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