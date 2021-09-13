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Київ хоче відкрити нові пункти пропуску з Польщею й Словаччиною, але є нюанси

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:49
Пункт пропуску на українсько-польському кордоні, kanaldom.tv

Україна хотіла б відкрити ще 3-4 пункти пропуску на Волині, на Львівщині й на Закарпатті, але це має стати предметом переговорів із Польщею та Словаччиною.

Джерело: посол України в Польщі Андрій Дещиця телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Ми не можемо відкрити тільки зі свого боку (більше переходів на кордоні – ред.). Так, у нас є плани, у нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи.

Це приблизно 3-4 нових пункти пропуску: біля Перемишля, у Волинській і Львівській областях. Може бути, навіть в Закарпатській області, хоча там цей пункт пропуску, найімовірніше, буде поки що пішохідний.

Словаччина, Україна та Польща. Але там ще важче вести переговори, тому що цей пункт пропуску розташований у заповідній зоні. Тому потрібен ще дозвіл національного парку".

Деталі: Дещиця також визнав, що поїзд до польського Перемишля, який був дуже популярний в Україні, у найближчий місяць навряд чи курсуватиме знову. 

Але посол сподівається, що найближчим часом, "якщо не буде нової хвилі коронавірусу", цей поїзд буде функціонувати. 

Дещиця також констатував: "Навіть дозвіл на те, щоб усі категорії громадян України в'їхали до Польщі (на тлі карантину – ред.), дуже нам важко давався". 

"Ця пандемія мене відкинула на 5-6 років назад, коли ми вели переговори про безвізовий режим України з Європейським Союзом. Зараз починаємо знову переконувати, що все буде нормально", – сказав дипломат.

Олена Рощенко, УП
Теми: кордонПольщаСловаччина
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