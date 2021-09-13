Киев хочет открыть новые пункты пропуска с Польшей и Словакией, но есть нюансы

Украина хотела бы открыть еще 3-4 пункта пропуска на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье, но это должно стать предметом переговоров с Польшей и Словакией.

Источник: посол Украины в Польше Андрей Дещица телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Мы не можем открыть только со своей стороны (больше переходов на границе – ред.). Да, у нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы.

Это примерно 3-4 новых пункта пропуска: возле Перемышля, в Волынской и Львовской областях. Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, пока пешеходный.

Словакия, Украина и Польша. Но там еще сложнее вести переговоры, так как этот пункт пропуска расположен в заповедной зоне. Поэтому необходимо еще разрешение национального парка".

Детали: Дещица также признал, что поезд в польский Перемышль, который был очень популярен в Украине, в ближайший месяц вряд ли будет курсировать снова.

Но посол надеется, что в ближайшее время, "если не будет новой волны коронавируса", этот поезд будет функционировать.

Дещица также констатировал: "Даже разрешение на то, чтобы все категории граждан Украины въехали в Польшу (на фоне карантина – ред.), очень нам тяжело давалось".

"Эта пандемия меня отвергла на 5-6 лет назад, когда мы вели переговоры о безвизовом режиме Украины с Европейским Союзом. Сейчас начинаем снова убеждать, что все будет нормально", – сказал дипломат.