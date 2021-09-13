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COVID у Києві: 166 нових випадків і 24 госпіталізованих за добу

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:35
Фото КМДА

За добу 12 вересня у столиці зареєстрували 166 нових випадків коронавірусу, 1 хворий помер, 24 особи госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "166 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 1 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 80 жінок віком від 19 до 84 років, 68 чоловіків віком від 18 до 86 років, 8 дівчаток від 3 до 14 років і 10 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (52), Деснянському (26), в Солом’янському та Дарницькому (по 16) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 227 861 підтверджений випадок коронавірусу, 5 308 хворих померли, подолали вірус 218 287 мешканців столиці, з них 90 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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