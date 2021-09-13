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COVID в Киеве: 166 новых случаев и 24 госпитализированных за сутки

Понедельник, 13 сентября 2021, 10:35
COVID в Киеве: 166 новых случаев и 24 госпитализированных за сутки
Фото КГГА

За сутки 12 сентября в столице зарегистрировали 166 новых случаев коронавируса, 1 больной умер, 24 человека госпитализировали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных 80 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 8 девочек от 3 до 14 лет и 10 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (52), Деснянском (26), в Соломенском и Дарницком (по 16) районах.

Всего с начала пандемии в столице 227 861 подтвержденный случай коронавируса, 5 308 больных умерли, преодолели вирус 218 287 жителей столицы, из них 90 – за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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