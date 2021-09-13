У 12 регіонах перевищено рівень захворюваності на COVID, у 4-х – динаміку госпіталізацій

Показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищено у Києві та 11 областях, а динаміка рівня госпіталізацій досі перевищує "поріг" у 4 областях.

Джерело: статистика Міністерства охорони здоров'я станом на 13 вересня

Деталі: При пороговому значення у 75 випадків на 100 тисяч населення у Чернівецькій області рівень захворюваності склав 245 випадків на 100 тисяч осіб, у Луганській – 182, у Тернопільській – 132, у Києві – 130, у Харківській – 106, у Херсонській – 99, у Житомирській області – 98, у Хмельницькій – 96, у Львівській – 95, в Одеській – 91, у Запорізькій – 85, Рівненській – 81 випадок на 100 тисяч осіб.

У чотирьох регіонах досі перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

4 дні поспіль цей критерій "зашкалює" у Львівській (82,6%) та Волинський (65%) областях.

2 дні поспіль динаміка рівня госпіталізацій перевищена в Одеській (53,1%) та Тернопільській (62,8%) областях.

МОЗ

Якщо показник перевищено три дні поспіль, це може стати підставою для посилення карантину у відповідному регіоні за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Поки що вся Україна віднесена до "зеленої зони" епідемічної небезпеки.