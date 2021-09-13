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Чоловік погрожував підірвати власний будинок - інцидент на Херсонщині

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:45
фото поліції Херсонщини

На Херсонщині чоловік погрожував підірвати власний будинок: поліцейські вмовили його здатися.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: Вказано, що 13 вересня близько 04:22 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення від жительки смт Іванівка. Жінка розповіла, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.

На місце події виїхало керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Поліцейські з’ясували, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію. Наразі загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань.

Поліцейські вели з чоловіком перемовини. В разі відмови припинити правопорушення, до чоловіка планували застосувати поліцейські заходи, передбачені законом.

UPD: Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин та завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, які були задіяні на місці події, поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет.

 

Громадянина затримали. Під час поверхневого огляду у його кишені правоохоронці знайшли ще одну гранату РГД-5. 

Нині поліцейські проводять огляд домоволодіння  на предмет виявлення інших заборонених предметів.

Українська правда
Теми: Херсонська область
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