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Мужчина угрожал взорвать собственный дом - инцидент на Херсонщине

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:45
фото полиции Херсонщины

На Херсонщине мужчина угрожал взорвать собственный дом: полицейские уговорили его сдаться.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Указано, что 13 сентября около 4:22 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение от жительницы пгт Ивановка. Женщина рассказала, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает его взорвать.

На место происшествия выехало руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.

Полицейские выяснили, что мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего жена и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Территорию возле домовладения окружили. Людей отвели на безопасное расстояние.

Полицейские вели с мужчиной переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, к нему планировали применить полицейские меры, предусмотренные законом.

UPD: Как рассказал начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута, в ходе длительных переговоров и благодаря слаженной работе всех подразделений, которые были задействованы на месте происшествия, полицейским удалось убедить мужчину отдать опасный предмет.

 

Гражданина задержали. Во время поверхностного осмотра в его кармане правоохранители нашли еще одну гранату РГД-5.

Сейчас полицейские проводят осмотр домовладения на предмет выявления других запрещенных предметов.

Украинская правда
Темы: Херсонская область
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