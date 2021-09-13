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Зеленський утворив Раду з молодіжних питань

Понеділок, 13 вересня 2021, 11:34
Зеленський утворив Раду з молодіжних питань
Фото pon.org.ua

Президент Володимир Зеленський утворив новий консультативно-дорадчий орган при главі держави – Раду з молодіжних питань.

Джерело: Офіс президента з посиланням на указ № 462/2021

Дослівно: "Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики".

Деталі: Серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури.

До складу цього органу планують залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Згідно з указом, пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проєкт положення про неї мають бути подані на розгляд президента у місячний строк.

Українська правда
Теми: Зеленський
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