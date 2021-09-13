Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Президент Владимир Зеленский создал новый консультативно-совещательный орган при главе государства – Совет по молодежным вопросам.

Источник: Офис президента со ссылкой на указ № 462/2021

Дословно: "Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике".

Детали: Среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа планируется привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, предложения по персональному составу Совета, а также проект положения о нем должны быть представлены на рассмотрение президента в месячный срок.