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Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Понедельник, 13 сентября 2021, 11:34
Фото pon.org.ua

Президент Владимир Зеленский создал новый консультативно-совещательный орган при главе государства – Совет по молодежным вопросам.

Источник: Офис президента со ссылкой на указ № 462/2021

Дословно: "Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике".

Детали: Среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа планируется привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, предложения по персональному составу Совета, а также проект положения о нем должны быть представлены на рассмотрение президента в месячный срок.

Украинская правда
Темы: Зеленский
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