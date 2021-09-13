Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Понедельник, 13 сентября 2021, 11:34
Зеленский создал Совет по молодежным вопросам
Фото pon.org.ua

Президент Владимир Зеленский создал новый консультативно-совещательный орган при главе государства – Совет по молодежным вопросам.

Источник: Офис президента со ссылкой на указ № 462/2021

Дословно: "Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике".

Детали: Среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

В состав этого органа планируется привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, предложения по персональному составу Совета, а также проект положения о нем должны быть представлены на рассмотрение президента в месячный срок.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: