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Путин распорядился дать больше денег военным и силовикам

Понедельник, 13 сентября 2021, 11:46
Путин распорядился дать больше денег военным и силовикам
фото: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и силовиков выше инфляции.

Источник: поручение на сайте Кремля

Дословно: "Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть:

бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции".

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает техникой и силами регулярных войск незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий.

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Темы: РосcияПутин
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