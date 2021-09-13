У Туреччині перекинувся туристичний автобус: 35 українців травмовані, водій загинув

ЗМІ повідомляють, що У Туреччині сталася ДТП з українськими туристами через серцевий напад у водія, внаслідок чого автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі шкільним автобусом та перекинувся. У ДТП постраждали 35 українців, а водій загинув.

Джерело: місцеві видання Demiroren, Haberler, Olumhaberi, Son Haber, коментар речника МЗС України Олега Ніколенка наданий УП

Деталі: В автобусі перебував 41 турист з України та Росії.

ДТП сталася на півдні Туреччини на трасі Мугла - Денізлі о 7:30 ранку за місцевим часом.

За попередніми даними, у 54-річного водія екскурсійного автобуса стався серцевий напад, після чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом зі школярами. Повідомляється, що водій туристичного автобуса загинув.

У шкільному автобусі постраждали семеро дітей, а всього в ДТП травмовані 49 людей.

UPD. В українському МЗС підтвердили факт аварії.

Ніколенко зазначив, що консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, встановило зв'язок з туроператором і страховою компанією, яка повинна покрити витрати на лікування.

Пряма мова Ніколенка: "За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів отримали травми легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.

Консул також планує відвідати у лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу".

фото dha.com.tr

Оновлено від 12:05