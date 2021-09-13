В Турции перевернулся автобус с украинцами, водитель погиб

СМИ сообщают, что в Турции произошло ДТП с украинскими туристами из-за сердечного приступа у водителя, в результате чего автобус выехал на встречку, где столкнулся со школьным автобусом, а затем перевернулся.

Источник: местные издания Demiroren, Haberler, Olumhaberi комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко, наданный УП

Детали: В автобусе находился 41 турист из Украины и России.

ДТП произошло на юге Турции на трассе Мугла – Денизли в 7:30 утра по местному времени.

По предварительным данным, у 54-летнего водителя экскурсионного автобуса случился сердечный приступ, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с другим автобусом. Сообщается, что водитель туристического автобуса погиб.

В школьном автобусе пострадали семь детей, а всего в ДТП травмированы 49 человек.

UPD. В украинском МИД подтвердили факт аварии.

Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

Прямая речь Николенко: "По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет.

Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь".

фото dha.com.tr

Обновлено от 12:05