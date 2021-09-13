СБУ проведе антитерористичні навчання на Київщині

На Київщині пройдуть антитерористичні тактико-спеціальні навчання.

Джерело: управління СБУ Києва й області

Деталі: З 14 по 16 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме навчання на території Білоцерківського та Обухівського районів.

У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.