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СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:12
СБУ проведет антитеррористические учения на Киевщине
фото СБУ

На Киевщине пройдут антитеррористические тактико-специальные учения.

Источник: управление СБУ Киева и области

Детали: С 14 по 16 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области будет проводить учения на территории Белоцерковского и Обуховского районов.

В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

Попутно СБУ призывает граждан быть бдительными.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253-06-71, или звонить на линию 102.

Украинская правда

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Темы: СБУКиевская область
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