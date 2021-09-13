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Літні вихідні закінчилися, попереду похолодання - синоптик

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:31
фото: Євген Руденко

Найближчої доби атмосферні фронти принесуть опади у західний регіон України, температура повітря там дещо знизиться.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "У вівторок, Україну перетинатимуть атмосферні фронти. З фронтами, зазвичай, пов‘язані дощі. Будуть вони й завтра, проте в основному на Заході України.

Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме. Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі.

Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях - адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18, +22 градуси.

На решті території України побуде літня погода, +20, +25 градусів".

 

Деталі: На дорогах України вранці – туман.

У Києві вівторок очікується досить комфортним, зазначає Діденко. Наслідком проходження атмосферного фронту буде невелике зниження температури повітря – до близько +22 градусів.

Синоптикиня попереджає, що значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні: у суботу-неділю буде +13, +16 градусів.

Українська правда
Теми: погода
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