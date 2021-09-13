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Летние выходные закончились, впереди похолодание - синоптик

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:31
Летние выходные закончились, впереди похолодание - синоптик
фото: Евгений Руденко

В ближайшие сутки атмосферные фронты принесут осадки в западный регион Украины, температура воздуха там несколько снизится.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Во вторник Украину будут пересекать атмосферные фронты. С фронтами, как правило, связаны дожди. Будут они и завтра, однако в основном на Западе Украины.

Может увеличиться облачность и немного увлажниться воздух также на севере, в центральных областях, может затронуть Харьковскую область. Но и солнца будет достаточно. Юг и Восток еще будут принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях - ведь они завтра окажутся в тылу холодного фронта, днем ​​ожидаются еще все же комфортные +18, +22 градуса.

На остальной территории Украины побудет летняя погода, +20, +25 градусов".

 

Детали: На дорогах Украины утром - туман.

В Киеве вторник ожидается достаточно комфортным, отмечает Диденко. Следствием прохождения атмосферного фронта будет небольшое снижение температуры воздуха - до около +22 градусов.

Синоптик предупреждает, что значительно более ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные: в субботу-воскресенье будет +13, +16 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода
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